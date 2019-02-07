قطر تدعم اجتماع كبار مانحي سوريا في إسطنبول

الدوحة - الراية :

بدعم من دولة قطر، انعقد الاجتماع الخامس عشر لمجموعة كبار المانحين لسوريا في إسطنبول تركيا مؤخرا، حيث قام المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي بزيارة ميدانية مع مجموعة كبار مانحي سوريا إلى تركيا لرؤية تجربة اللاجئين السوريين الحضارية في تركيا.

وأشار بيان صحفي صادر عن مكتب المبعوث الإنساني أمس إلى أن هذا الاجتماع الثالث الذي يتم عقده بجانب زيارة ميدانية إلى أحد البلدان المجاورة.

ونوه البيان إلى أنه خلال الزيارة الميدانية زارت المجموعة ٣ مناطق في إسطنبول حي سلطان بيلي وأسنيوريت والعمرانية. حي سلطان يحتوي على مركز ودار للاجئين حيث يقوم هذا المركز وفي مبنى واحد بتوفير رعاية للأطفال في ساعات الصباح الباكر وبالتالي يتمكن الآباء من حضور الورش التدريبية، بالإضافة إلى أنه يقوم بتقديم خدمات تعليم اللغة للأطفال حتى يتسنى لهم الانخراط في نظام التعليم التركي بالإضافة إلى الخدمة التي يقوم بها ثمانية أطباء سوريين بتقديم رعاية صحية مجانية لحوالي خمسين مريضاً سورياً في اليوم.

