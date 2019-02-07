فرنسا تمنح نائب رئيس الوزراء وسام جوقة الشرف

باريس - قنا: منحت الجمهورية الفرنسية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع وسام «جوقة الشرف» من رتبة قائد والذي يُعتبر واحداً من أعلى الأوسمة في فرنسا. جرت مراسم التكريم في مقر وزارة الدفاع الفرنسية، حيث قامت سعادة السيدة فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية بتقليد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الوسام تقديراً لجهوده. وعقب مراسم التكريم، اجتمع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع مع سعادة وزيرة الجيوش الفرنسية. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات الدفاعية والعسكرية. حضر التكريم والاجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، وسعادة العميد الركن مهندس (جو) محمد مبارك الشهواني الملحق العسكري القطري لدى فرنسا وعدد من منتسبي القوات المسلحة القطرية.

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