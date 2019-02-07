رئيس مجلس الشورى يجتمع مع رئيس المحكمة العليا لجمهورية الباراغواي

الدوحة-‏قنا:‏ اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أمس مع سعادة الوزير القاضي الدكتور خوسيه بول توريس كريسمر رئيس المحكمة العليا لجمهورية الباراغواي والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في المجالات التشريعية والقانونية. حضر الاجتماع سعادة السيد آنجيل رامون برشيني سفير جمهورية الباراغواي لدى الدولة، وعدد من المسؤولين في مجلس الشورى.

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