صاحب السمو يستقبل رئيس كونغرس ميكرونيسيا ومجموعة آسيا والمحيط الهادي

الدوحة - قنا:
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح أمس، سعادة السيد ويسلي سيمينا رئيس كونغرس ولايات ميكرونيسيا المتحدة، ومجموعة آسيا والمحيط الهادي في الاتحاد البرلماني الدولي والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد.
وفي بداية المقابلة هنأ سعادته سمو الأمير بمناسبة فوز منتخب قطر الوطني بكأس آسيا لكرة القدم 2019، كما جرى استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد البرلماني الدولي في المجال البرلماني والتشريعي، في ضوء استضافة قطر للدورة ال140 لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في أبريل القادم.
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