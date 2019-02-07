صاحب السمو يستعرض دعم وتعزيز المنتجات الوطنية

الدوحة -قنا:

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الأول للمجلس لعام 2019 الذي عقد بالديوان الأميري، صباح أمس.

حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، واطلع على آخر مستجدات شؤون الاستثمار، وسير أعمال استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)، وكذلك على العرض الخاص بدعم وتعزيز المنتجات الوطنية، وما تم إنجازه من خطوات لتشجيع المنتج الوطني.