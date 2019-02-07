صاحب السمو يهنئ ملكة بريطانيا بذكرى اعتلائها العرش

الدوحة-قنا: بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة، بمناسبة ذكرى اعتلائها العرش.

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