حماس: الوسطاء أكدوا عزم إسرائيل الالتزام بتفاهمات كسر الحصار

غزة - وكالات:

كشف القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، أن الوسطاء أكدوا اعتزام إسرائيل الالتزام بتفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة التي تعهدت بها. ودعا رضوان مصر للضغط على الاحتلال للالتزام بتفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة. وذكر أن الاحتلال لا زال يتلكأ في تنفيذ هذه التفاهمات بدءًا من المنحة القطرية ومرورًا بالصادرات والواردات إلى غزة، وتزويد القطاع بالكهرباء وإمداد محطة توليد الكهرباء بخط الغاز، بالإضافة المشاريع والبنى التحتية، وصولاً إلى فتح جميع المعابر، وتوسيع مساحة الصيد، وإنشاء ممر مائي بالقطاع للبضائع والأفراد. وحمّل رضوان الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات التلكؤ والتهرب من تنفيذ هذه التفاهمات، مضيفا: “من حق شعبنا الدفاع عن كرامته وحقوقه وثوابته ومستمرون في مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها” . من جهة ثانية, كشفت حركة حماس أمس عن دعوة مصرية جديدة لعقد لقاء يجمع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة. وصرح عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، في بيان أمس: “تلقينا دعوة كريمة من الأشقاء في مصر لحضور لقاء في القاهرة يجمع فصائل العمل الوطني لبحث مواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني، وسبل إعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام؛ وقد رحبت الحركة بهذه الدعوة وتنتظر الترتيبات المتعلقة باللقاء” .