روسيا تعلن نجاح تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات

موسكو - قنا: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، عن نجاح إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات من طراز أر أس-24 يارس. ويبلغ مداه 10 آلاف كيلومتر. وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه جرى إطلاق تجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات يارس من مطار بليسيتسك الفضائي، وهو مزود برأس حربي منشطر. وأشار البيان إلى أن هدف التجربة هو التأكد من الخصائص التكتيكية والتقنية للمنظومة الصاروخية. ومن المخطط أن تحل صواريخ أر أس-24 يارس محل صواريخ أر أس 12 أم توبول و أر أس 18 (ستيليت)، علمًا بأن صاروخ يارس سيشكل في المستقبل نواة مجموعة الصواريخ التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، حتى منتصف القرن الحادي والعشرين. وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق أنها ستنسحب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بعد 6 أشهر، ردًا على انسحاب الولايات المتحدة الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحدد يوم 2 فبراير الجاري للانسحاب من المعاهدة الأمر الذي يخشى منه فتح سباق تسلح جديد بين روسيا وأمريكا.

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