طالبان: واشنطن وعدت بسحب نصف قواتها في أبريل

عواصم - وكالات:

كشف مولاي عبدالسلام حنفي ممثل حركة طالبان الأفغانية، أمس، أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدت خلال المفاوضات مع طالبان بسحب نصف قواتها من أفغانستان بحلول أبريل المقبل. وقال حنفي في تصريح للصحفيين خلال مؤتمر حول التسوية الأفغانية في العاصمة الروسية موسكو “نعم.. الأمريكيون قالوا بأنفسهم إن نصف القوات سيسحب اعتبارًا من فبراير وحتى نهاية أبريل”.. مشيرًا إلى أن “جدول الانسحاب سيبحث خلال اللقاءات القادمة” . وتستضيف العاصمة الروسية موسكو، حاليًا، مؤتمرًا حول أفغانستان، ينظم بمبادرة من الجالية الأفغانية في روسيا، ويضم أعضاء الجاليات الأفغانية في إيران، وباكستان، ورابطة الدول المستقلة، وذلك إلى جانب سياسيين وناشطين من أفغانستان. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن هذا المؤتمر ينظم من قبل الجالية الأفغانية ولا يعد اجتماعًا بصيغة موسكو للمشاورات. من جهة أخرى قتل صحافيان أفغانيان بنيران مسلحين مجهولين اقتحموا محطة إذاعية يعملان فيها في شمال شرق البلاد، على ما أعلن مسؤولون أمس. وأفاد المتحدث باسم ولاية تخار جواد حجري أنّ الصحافيين وكلاهما في حوالى العشرين من العمر، قتلا في مقر إذاعة “همصدا” وهي محطة إذاعية خاصة مقرها مدينة تالوقان عاصمة الولاية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء بعد. وقال حجري إنّ “مسلحين اثنين مجهولين اقتحما مكتب المحطة حوالى الساعة 6 مساء، وأطلقا النيران على صحافيين اثنين كانا في برنامج بث حي خلف الميكروفون. وقد قتل الصحافيان على الفور” . وهذا ثاني اعتداء يستهدف الصحافيين في أفغانستان هذا العام . والشهر الفائت، أخرج مسلحون في حركة طالبان الصحافي جاويد نووري من سيارته وأردوه قتيلاً في ولاية فرح في غرب البلاد. واعتبر العام 2018 أكثر السنوات دموية للصحافيين في أفغانستان، حسب ما أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود. ووصفت منظمة العفو الدولية الاعتداء الأخير بأنه “جريمة مروعة” وحضّت السلطات الأفغانية على توفير الحماية للصحافيين لتأدية أعمالهم بأمان.