أنجلينا جولي: ما يحدث للروهينجا عار علينا جميعاً

دكا - وكالات:

زارت أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مخيمات اللاجئين الروهينجا الذين فروا من ميانمار إلى بنجلاديش، ونددت بتقاعس العالم عن منع حدوث هذه الأزمة التي شهدت نزوح 730 ألفاً من ديارهم. وتحدثت نجمة هوليود أمام حشد من اللاجئين من فوق قمة تل في مخيم كوتابالونج، وهو أكبر تجمع للاجئين في العالم، الواقع في منطقة كوكس بازار في بنجلادش. وقالت جولي أشعر بالتأثر والفخر بالوقوف معكم اليوم” ، وأضافت “لكم كل الحق في ألا تكونوا بلا وطن وأسلوب التعامل معكم عار علينا جميعًا. وتابعت قائلة الأكثر مأساوية في هذا الوضع هو أننا ليس بمقدورنا القول بأننا لم نتلق تحذيرا بشأنه” . وقالت جولي إنها التقت مع امرأة من الروهينجا قالت لها إنها كانت “تعامل مثل الماشية” في ميانمار. وتابعت “قابلت امرأة أمس، وهي إحدى الناجيات من واقعة اغتصاب في ميانمار، وقالت لي سيكون عليك قتلي بالرصاص في مكاني قبل أن أعود إلى ميانمار. وقالت جولي أدعو سلطات ميانمار إلى إبداء الالتزام الصادق واللازم لإنهاء دائرة العنف والتهجير وتحسين ظروف كل الناس في ولاية راخين، بما في ذلك الروهينجا. وتأتي الزيارة في وقت قالت فيه الأمم المتحدة إنها تستعد لتوجيه نداء جديد لتقديم 920 مليون دولار للاجئين الذين فروا من القمع العسكري الوحشي في ولاية راخين في ميانمار إلى بنجلاديش. من جانبها احتجت بنجلاديش لدى ميانمار إثر تدفق جديد للاجئين فارين من ولاية راخين بعد مواجهات بين القوات الأمنية ومجموعة متمردة، حسبما أعلن مسؤول أمس. واستدعت وزارة الخارجية البنجلاديشية سفير ميانمار في ساعة متأخرة الثلاثاء للاحتجاج على وصول لاجئين من راخين، التي نفذ فيها الجيش حملة عسكرية ضد المسلمين الروهينجا في أغسطس 2017 أجبرت أكثر من 700 ألف شخص على الفرار عبر الحدود. واللاجئون الجدد هم من بوذيي راخين ومن مجموعات قبلية أخرى، وفق ما أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية طالباً عدم ذكر اسمه، وقال العدد يتزايد. البعض ينتظرون على الحدود وربما دخلوا. طلبنا من ميانمار اتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لوقف العنف. وقال مسؤول في حرس الحدود البنجلاديشي إن اللاجئين دخلوا من تلة نائية في مقاطعة بندربان في جنوب شرق البلاد.