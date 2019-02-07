اليوم انطلاق البطولة الدولية لجمال الخيل

متابعة - أحمد سليم

:

تنطلق اليوم بطولة قطر الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة التي ينظمها نادي السباق والفروسية بالتعاون مع سوق واقف في الساحة الغربية للسوق، والتي تُقام على مدار يومين، بمُشاركة 146 رأساً تمثل المرابط والمزارع الكبيرة والملاك الأهالي مثل الشقب والناصر والنايف وكذلك أم العظام والريم والريح والخور وآل سريع وغيرهم، إلى جانب مشاركة من دولة الكويت الشقيقة.

وسيخصص اليوم الأول من البطولة لإقامة منافسات المهرات في عامها الأول والثاني والثالث، وكذلك الأمهر في نفس الفئات العمرية على أن يخصص اليوم الثاني لمُنافسات الأفرس والأفحل التأهيلية قبل الوصول إلى النهائيات لاختيار الأبطال والبطلات على مُستوى كل فئة.

وتقرّر منح جوائز مالية للفائزين من الأول إلى السادس في كل فئة من فئات الخيل المشاركة في البطولة على مُستوى الأمهر والمهرات والأفرس والأفحل، حرصاً من إدارة نادي السباق والفروسية على إنجاح البطولة وتحفيز الملاك على المُشاركة.

وأصبح تصنيف هذه البطولة الأعلى عالمياً لتكون ضمن الفئة (A) لتكون إضافة كبيرة لرياضة الفروسية لأنها تقام وفق نفس المستوى الذي تُقام به بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة في فرنسا كل عام. وهي المرة الأولى التي ستُقام فيها بطولتا قطر الدولية لجمال الخيل العربية، وقطر الدولية لجمال خيل الجزيرة المقرّرة بداية من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبلين في نادي الفروسية أو الشقب (عضو مؤسّسة قطر) ولكنها المرة الأولى التي ستُقام فيها البطولتان في مكان مفتوح بهدف الحرص على حضور الجماهير وتفاعلها مع المُنافسات في ظل الطبيعة التي تميز سوق واقف بشكل يومي، حيث تأتي هذه البطولة في إطار التعاون القائم حالياً بين النادي وسوق واقف مما يصب في صالح رياضة الفروسية، لاسيما أن إقامة البطولتين في مكان سياحي يكتظ بالكثير من الزوّار يومياً سيكون له مردود إيجابي على البطولتين وأيضاً ستكون نسبة الحضور الجماهيري أكبر من إقامة المنافسات في مكان آخر داخل قاعات مُغلقة، كما جرت العادة سابقاً.