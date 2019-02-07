الدوحة - الراية : يُقام اليوم سباق الخيل على كأس الوجبة الذي ينظمه نادي السباق والفروسية من خلال 9 أشواط مختلفة المسافات وفئات الجياد على المضمار الرملي بالنادي، وسيخصص الشوط الرئيىسي التاسع للخيل المهجنة الأصيلة (الدرجة 2) لمسافة 1900م، والجائزة المالية 100 ألف ريال، وأبرز الجياد المشاركة في الشوط عجلان ملك الشقب ريسنغ، وجميرة تاور ملك إبراهيم المالكي، وكرار ملك مهند جاسم الياقوت وكسار ملك الشقب ريسنغ، وثرد دايمنشن ملك خليفة بن شعيل الكواري، توبسي هيرفي ملك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، ومن المتوقع أن يشهد الشوط صراعاً قوياً للفوز بالكأس والحصول على المركز الأول، خاصة أن السباق يأتي بعد أقل من أسبوع من انتهاء السباق التجريبي على سيف سموّ الأمير، وكذلك السباق على جائزة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني الذي أُقيم للمرة الأولى في النادي وسيستمرّ في السنوات المُقبلة قبل مهرجان سيف سموّ الأمير.

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