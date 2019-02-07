نيمار يرفض العودة لبرشلونة

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جوسيب ماريا بارتوميو، أنه لا يعتبر نفسه شخصاً مناهضاً لغريم ناديه التاريخي ريال مدريد، بل مشجعاً مخلصاً للنادي الكتالوني، وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «أ س» الإسبانية أمس: «لست مناهضاً لريال مدريد، إنني مشجع مخلص لبرشلونة وأحب هذا النادي». وأكد بارتوميو أن هناك علاقة احترام متبادل بين برشلونة وريال مدريد، مشيراً إلى أن هذا لن يمنعه من التعاقد مع أي لاعب يرغب في الرحيل عن نادي العاصمة الإسبانية. واستطرد بارتوميو قائلاً: «إذا كان هناك لاعب يرغب في الرحيل عن ريال مدريد فإنني أريد أن أتعاقد معه بالطبع، ليس هناك اتفاقات، ولكن هذه الحالة لم تحدث منذ أن جئت في 2010». وعن احتمالات تعاقد برشلونة مع ايسكو الأركون، نجم ريال مدريد، الذي بات رحيله عن الأخير وشيكاً، تحدث بارتوميو قائلاً: «إذا طلبوا مني التعاقد مع لاعب معين سأتحدث مع ريال مدريد أولاً، ولكن هذا لم يحدث أبداً». وتطرق بارتوميو إلى الحديث عن قضية عودة نيمار لصفوف برشلونة مرة أخرى، حيث نفى أن يكون اللاعب أو والده قد تحدثا معه في هذا الأمر، مؤكداً أن هذه القصة مختلقة ولا تعدو كونها شائعة. وأكمل رئيس برشلونة قائلاً: «لم يتصل بي أحد أبداً من أجل العودة، لا اللاعب ولا والده، إنها مجرد شائعات، ولكن الحقيقة هي أنه لم يتصل بي أبداً، لقد قابلته وتحدثنا عن كرة القدم، نيمار لاعب استثنائي وموهوب، ولعب بشكل جيد هنا».