الغرافة والريان يتأهبان لموقعتي التأهل لدوري الأبطال

متابعة - بلال قناوي

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وسط الأفراح العنابية والاحتفالات الجماهيرية بفوز منتخبنا بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، تنتظر الكرة القطرية في المرحلة القادمة أول استحقاق رسميّ على المستوى القاري، والذي يتمثل في خوض الغرّافة والريان مباراة التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2019 والذي ينطلق 4 مارس القادم.

ومن المؤكد أن الأنظار سوف تزداد على الكرة القطرية وعلى ممثليها سواء الأندية أو المنتخبات بعد أن أصبحت قطر محط اهتمام العالم والقارة الصفراء بإنجازها التاريخي وأرقامها القياسية وأرقام نجومها في آسيا 2019.

هذا الاهتمام الكبير والتركيز على كل ما هو قطري منذ الأول من فبراير ومنذ فوز العنابي على اليابان في النهائي 3-1 وتحقيقه اللقب للمرة الأولى في تاريخه، يجعلنا نطالب أنديتنا ونجومها ومحترفيها بأن يكونوا على مستوى الحدث التاريخي، وأن يفعلوا كل ما في وسعهم من أجل التأكيد على أن ما حققه العنابي لم يكن محض الصدفة.

أيام قليلة وسينطلق دوري الأبطال 2019 بمشاركة الدحيل والسد مُباشرة في دور المجموعات حيث أوقعت القرعة الدحيل في المجموعة النارية الثالثة التي تضم الهلال (السعودية) والعين (الإمارات) والاستقلال (إيران)، وأوقعت السد في المجموعة القوية الرابعة التي ضمّت بيرسيبوليس الإيراني وصيف 2018 والأهلي السعودي وأحد المتأهلين في الدور التمهيدي.

أما الغرافة والريان فسوف يبدآن مشوارهما 19 الجاري بالدور التمهيدي والاثنان سيخوضان مباراتهما بالدوحة، حيث ينتظر الغرافة الفائز من زوبهان الإيراني والكويت الكويتي اللذان يلتقيان 12 فبراير في أصفهان، وينتظر الريان الفائز من لقاء سايبا الإيراني ومينرفا بنجاب الهندي بإيران أيضاً الثلاثاء القادم.

ومهمة الغرافة والريان لن تكون سهلة مهما كان المتأهل سواء زوبهان الإيراني أو الكويت الكويتي ، فالفريق الإيراني سبق له اللعب في دوري أبطال آسيا وله خبرته الكبيرة ويعرف جيداً الأندية القطرية، وفريق الكويت الكويتي أثبت أنه فريق ليس سهلاً بعد أن قلب الطاولة على الوحدات الأردني في عقر داره في عمان وحقق الفوز 3-2 أول أمس باستاد الملك عبدالله في عمّان،

وتقدّم الوحدات بهدفين عن طريق حمزة الدردور (10) وسعيد مرجان (31)، قبل أن يرد الكويت بثلاثية بواسطة فيصل زايد الحربي (40 و44 من ضربة جزاء) وجمعة سعيد (69) وليتأهل لملاقاة زوبهان في أصفهان.

مهمة الريان أيضاً لن تكون سهلة خاصة إذا تأهل فريق سايبا الإيراني الأقوى نسبياً من الفريق الهندي والذي لا نستبعد أن يحقق المفاجأة ويصعد لملاقاة الرهيب بالدوحة.

ويحتاج الريان والغرافة إلى استعداد قوي وإلى تجهيز أفضل خاصة ومستواهما في الدوري قبل التوقف لم يكن جيداً، وحتى في بطولة QSL كان الفريقان في حالة غير جيدة بغض النظر عن فوز الغرافة باللقب حيث تأهل إلى النهائي بقرار إداري بعد الخطأ الذي وقع فيه إداريو الخريطيات وأهدروا انتصارهم الكبير على الغرافة 4-1 في نصف النهائي، وأيضاً انتصارهم الكبير على الريان 3-2 في ربع النهائي.

الغرافة وفي حالة اجتيازه للملحق، فسوف ينضم إلى المجموعة الأولى التي ضمّت الوصل الإماراتي والزوراء العراقي، والمتأهل من ملحق أستكلول وأجمك الأوزباكي والنصر السعودي وينضم الريان وفي حالة تجاوزه التصفيات إلى المجموعة الثانية التي ضمّت الوحدة الإماراتي والاتحاد السعودي ولوكومتيف الأوزباكي.