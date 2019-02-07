الكواري يزور معسكر عنابي القوى بجنوب إفريقيا

الدوحة -الراية : حرص الدكتور ثاني بن عبد الرحمن الكواري رئيس اتحاد ألعاب القوى، على زيارة معسكر منتخبنا الوطني المقام حالياً في جنوب إفريقيا استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2018/‏‏2019. وتواجد الدكتور الكواري بصحبة خليفة عبد الملك مُدير المنتخبات الوطنية، وقد اطمأنا على سير المعسكر، ومدى توافر كل المتطلبات للاعبين لإنجاحه وخروجه بالشكل المطلوب. ويذكر أن أبطال أم الألعاب في تخصصات المسافات الطويلة والقصيرة والمتوسطة يتواجدون جميعاً في جنوب إفريقيا منذ السابع من يناير الماضي، في إطار التجهيز للاستحقاقات المهمة القادمة التي تنتظر أبطالنا بداية من الدوري الماسي وبطولة آسيا ثم بطولة كأس العالم 2019 التي تستضيفها الدوحة لأوّل مرّة في الشرق الأوسط. وقد التقى الدكتور الكواري وخليفة عبد الملك أعضاء الجهاز الفني والمدربين.

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