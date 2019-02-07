قطر والولايات المتحدة تعززان التعاون في صناعة الغاز

واشنطن - الراية :

التقى سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، في العاصمة الأمريكية واشنطن بسعادة ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي.

وتناولت المباحثات التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة وتحديدًا في صناعة الغاز الطبيعي المسال.

كما بحث سعادة المهندس الكعبي ووزير الطاقة الأمريكي قرار قطر للبترول للاستثمار في مشروع جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال الواقع في سابين باس بولاية تكساس الأمريكية.

وجاء الاجتماع في الوقت الذي وقّعت فيه قطر للبترول وشركة إكسون موبيل اتفاقية الاستثمار التي مهدت الطريق أمام بناء محطة جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال التي تبلغ طاقتها حوالي 16 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.

كما التقى سعادة المهندس الكعبي في واشنطن السيد فرانك فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة حيث تناولت المباحثات مختلف أوجه التعاون في مجال الطاقة.