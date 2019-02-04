الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام يجتمع مع السفير الكوبي

الدوحة -قنا: اجتمع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام مع سعادة السيد أوميليو كاباييرو رودريغيز سفير جمهورية كوبا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الإعلامية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.

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