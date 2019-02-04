القوات البحرية تنفذ تمرين موج البحر ١٤

الدوحة - الراية : بدأت قيادة القوات البحرية الأميرية القطرية أمس تمرين موج البحر (١٤) حيث جرى الإيجاز العام للتمرين بحضور العميد الركن حمد محمد الدوسري المفتش البحري، وذلك بمديرية العمليات والتدريب. يستمر التمرين 21 يوماً وسيكون على ثلاث مراحل : مرحلة الإعداد والتجهيز، مرحلة تمرين مراكز القيادة والتمرين الميداني، وأخيراً الإيجاز الختامي. ينفذ تمرين موج البحر (١٤) على مستوى القوات البحرية الأميرية القطرية، وذلك بالتعاون مع القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات الخاصة المشتركة (القوات الخاصة البحرية ). وقال قائد التمرين العقيد الركن (بحري ) فلاح مهدي الأحبابي إن التمرين يهدف إلى المحافظة ورفع مستوى مهارات القيادة والسيطرة وذلك بتدريب القادة وهيئة الركن على تخطيط وتنفيذ وإدارة العمليات.

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