زيادة أعداد الفرق والخدمات الطبية المقدمة للمسنين في منازلهم

الدوحة- الراية : أعلنت مشيرة حمد الشهواني مدير إدارة الرعاية المنزلية بمركز إحسان عن وجود خطة مستقبلية لزيادة أعداد الفرق الطبية والخدمات المقدمة للمسنين في منازلهم، موضحة في حوار مع مجلة إحسان أن أكثر من 400 مسن ومسنة يستفيدون من خدمات إدارة الرعاية المنزلية بمركز إحسان شهرياً. وتضمن العدد رقم 45 من مجلة إحسان العديد من الأخبار والمتابعات والحوارات والتقارير والملفات المتنوعة، حيث تناول مشاركة مركز إحسان في مؤتمرين للأمم المتحدة حول الشيخوخة وحقوق كبار السن واستعراض التجربة القطرية الناجحة في رعاية كبار السن، وتصريحات السيد مبارك بن عبد العزيز آل خليفة المدير التنفيذي للمركز حول أهمية تفعيل الشراكات الدولية في مجال خدمة ورعاية المسنين. كما تناول العدد ملفاً خاصاً عن اليوم العالمي للمسنين والفعاليات التوعوية التي أقامها المركز للتعريف بحقوق كبار السن وواجبنا نحوهم والتي تمثلت في أمسية توعوية جماهيرية تحت عنوان (دائماً هم الأفضل) ومسيرة بالدراجات النارية إلى كتارا بمشاركة 150 دراجاً، فضلاً عن إقامة أجنحة لمركز إحسان في ثلاثة مجمعات تجارية كبرى للتعريف بالخدمات المقدمة لكبار السن إضافة إلى تقديم عرض مسرحي بعنوان (حكايات جدي) في قطر مول.

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