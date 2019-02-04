لكل ربيع زهرة يحتفل بفوز العنابي بكأس آسيا

كتب - حسين أبوندا:

احتفل برنامج «لكل ربيع زهرة» بفوز منتخبنا ببطولة آسيا لكرة القدم وسط حضور جماهيري كبير من مركز فتيات الخور ومدرستي السيلية الثانوية للبنات والمرخية الابتدائية للبنات، حيث عبّر الجميع عن فرحته بهذا الإنجاز الكبير للكرة القطرية. وبدأ د. سيف الحجري رئيس برنامج «لكل ربيع زهرة» حديثه للحضور بتهنئة المنتخب القطري وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة بهذا الإنجاز الرياضي الكبير، مؤكداً أن الرياضة جزء لا يتجزأ من المنظومة البيئية ويوجد بينهما ارتباط وثيق باعتراف اللجنة الأولمبية القطرية، حيث أصبحت البيئة البعد الثالث للفلسفة الأولمبية إلى جانب الرياضة والثقافة مبينة دورها المتزايد في تعزيز كل فعل رياضي من شأنه المحافظة على البيئة وإنمائها.

ولفت إلى أن فوز المنتخب القطري ببطولة كأس آسيا لكرة القدم كان له صدى كبير على المستوى المحلي والعربي، حيث لم نشاهد هذه الفرحة في عيون الشعوب العربية قبل ذلك رغم أن الكثير من المنتخبات العربية حققت بطولات عديدة في كافة المجالات الرياضية، معتبراً أن هذه الفرحة دليل على مكانة قطر في قلوب أبناء الأمة العربية من الخليج إلى المغرب ووجّه الشكر للشعوب العربية على مواقفها التي تؤكد على التلاحم الذي تعيشه الأمة.

وقال: إنّ برنامج «لكل ربيع زهرة» حرص على تخصيص الرحلة الثامنة من هذا الموسم للاحتفال بهذا الإنجاز لا سيما أنه كان ولا يزال جزءاً لا يتجزأ من الاحتفال بجميع المناسبات في قطر لذا نهدي زهرة هذا العام «الجثجاث» لأبطالنا لاعبين المنتخب القطري وإدارته والجهاز الفني لما حققوه من إنجاز تاريخي للرياضة القطرية وتسجيل أرقام جديدة لأول مرة في تاريخ أمم آسيا في نسخة واحدة كأفضل لاعب وأفضل هداف وأفضل حارس ووصولهم لرقم قياسي في الفوز في جميع المباريات دون هزيمة.

رسالة البرنامج

وأضاف: رسالة برنامج «لكل ربيع زهرة» في رحلته الثامنة تتمثل في الدعوة إلى التمسك بالروح الرياضية التي أظهرها المنتخب القطري في البطولة الآسيوية فبالرغم من الصعوبات التي واجهته إلا أنه كان رمزاً للأخلاق الرياضية وتعامل بصورة تعكس أخلاق أبناء قطر والفضل يعود لذلك إلى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها لاعبو المنتخب والإيمان الكامل بأن الرياضة خلقت للمتعة والمنافسة الشريفة وليس لأغراض أخرى. ولفت إلى أن الرياضة حاضرة بشكل دائم في برنامج لكل ربيع زهرة طيلة ال 21 موسماً من عمر البرنامج، حيث استضافت عشرات الوفود الرياضة أثناء مشاركتهم في البطولات التي تقيمها الدولة، معتبراً أن البيئة جزء مهم في المنظومة الرياضة لأن ممارسة الرياضة في بيئة سليمة هي أحد عوامل النجاح بالنسبة للرياضيين لتحقيق الإنجازات. وأشاد الحجري بالملاعب القطرية بدءاً من ملاعب الفرجان حتى الملاعب الكبيرة التي تقام بها المباريات العالمية، والتي تم بناؤها على أفضل المعايير البيئية وحرصت الدولة من خلالها على إبراز مكانتها الرائدة في مجال إنشاء مبانٍ صديقة للبيئة ،لافتاً إلى أن قطر تعتمد وتنفق على الرياضة كسلوك إيجابي، باعتبارها فناً ومهارة وخلقاً وبالتالي يجب أن تنمى للصالح العام.

توعية الطلبة

إلى ذلك أكد د. عبدالجليل الصوفي أستاذ البيئة والتنمية المستدامة في جامعة قطر أن برنامج لكل ربيع زهرة جعل من البيئة على سدة أولوياته وحرص على توعية الأجيال بقيمة كل الموارد البيئية من المياه إلى النبات والأسماك والطيور والحشرات وغيرها من الركائز، لافتاً إلى أنه حقق نجاحاً كبيراً من التعريف والتوعية بالبيئة وضرورة المحافظة عليها وحماية جميع عناصرها من التلف والتدهور والتلوث. وأوضح أن البرنامج نجح في استقطاب طلبة المدارس والجامعات للخروج إلى البيئة الطبيعية المباشرة ، لافتاً إلى أن زيارة المخيم والتجول في محطاته المتنوعة والتعرف على البيئة عن قرب تشجع الطلاب على دراسة العلوم البيئية وباقي التخصصات المتعلقة بالبيئة.

وحرص المشاركون في الرحلة الثامنة على ترديد قسم البيئة الذي يؤكد على أهمية المحافظة على البيئة والانتفاع والاستمتاع بها من دون الإساءة إليها، والعمل على تنمية الموارد الطبيعية دون إفسادها، فضلاً عن تعهد الجميع بالعمل الصادق وبأقصى جهد لتنمية البيئة والحفاظ عليها جميلة ونظيفة وآمنة للأجيال الحاضرة والمقبلة.

أهداف البرنامج

ويستهدف برنامج لكل ربيع زهرة أيضاً، زيادة وعي المجتمع بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة من التدهور والتصحر وإضفاء المزيد من مظاهر البهجة والجمال على البيئة والتعرف على الفوائد الاقتصادية والطبية للنباتات والحث على حسن استغلالها وبناء سلوك إيجابي تجاه البيئة الطبيعية لدى النشء وتنمية القدرات الابتكارية والإبداعية في مجالات التنمية البيئية، خصوصاً لدى الأطفال وتشجيع الأنشطة الصناعية على استغلال مظاهر الجمال التي يتمتع بها النبات في تزيين المنتجات الصناعية، وذلك تكريساً للاهتمام بالبيئة النباتية وجمع وتوثيق المعلومات العلمية عن نباتات البيئة القطرية في قاعدة بيانات وإثراء هذه القاعدة من خلال تشجيع البحث العلمي.