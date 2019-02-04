النائب العام يجتمع مع رئيس القمة العالمية للقانون

الدوحة -قنا: اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أمس، مع سعادة السيد خافيير سولانا وزير خارجية إسبانيا الأسبق ورئيس القمة العالمية للقانون 2019 والوفد المرافق له. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر ومناقشة سبل توثيق التعاون وتبادل الخبرات في المجال القانوني والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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