وفد من حماس برئاسة هنية في القاهرة

غزة- د ب أ: وصل وفد قيادي من حركة حماس أمس إلى مصر في زيارة رسمية، بحسب مصادر في الحركة. وقالت المصادر إن الوفد، الذي غادر غزة عبر معبر رفح، يترأسه رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية ويضم عدداً من قادة الحركة. وكان الناطق باسم حماس حازم قاسم أعلن أمس أن وفداً من قيادة الحركة سيزور مصر لإجراء مباحثات بشأن الوضع في قطاع غزة. وذكر قاسم للصحفيين في غزة أن الوفد “سيبحث مع المسؤولين المصريين عدداً من الملفات المهمة خاصة تفاصيل التفاهمات مع إسرائيل ودور مصر في رفع حصار غزة، إضافة إلى استئناف الجهود لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي”. واعتبر الناطق باسم حماس أن زيارة وفد الحركة إلى القاهرة “تمثل استمراراً للتطورات الإيجابية في العلاقات بين الحركة ومصر”. ومن المتوقع أن ينطلق وفد حماس من مصر في جولة خارجية تشمل روسيا ودولاً أخرى. وفي السياق، قالت مصادر في حركة الجهاد الإسلامي إن وفداً من قيادتها غادر عبر معبر رفح متوجهاً إلى مصر.

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