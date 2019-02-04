اليوم.. 3 مباريات بدوري 23

متابعة - عبد الناصر البار

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تنطلق مساء اليوم الجولة السادسة عشرة لدوري قطر غاز تحت 23 سنة بإقامة 3 مباريات في افتتاح هذه الجولة، حيث تبدأ المباريات في السادسة مساء، ويواجه الدحيل المتصدر أم صلال على ملعب ثاني بن جاسم بالغرافة، ويقابل الخور فريق السد على استاد عبد الله بن خليفة بالدحيل، ويلعب العربي مع قطر في ملعب الشمال، ويبدو أن مهمة الدحيل لن تكون سهلة في مواجهة أم صلال الذي عاد بقوة في الجولات الأخيرة ووصل للمركز الرابع برصيد 22 نقطة، كما سيكون طموح الصقور هو الإطاحة بنادي الدحيل صاحب المركز الأول بمجموع 34 نقطة وناقص مباراتان.

وفي المباراة الثانية سيدخل العربي مباراة قطر بهدف الفوز وضمان وصافة الترتيب بفارق أكبر والابتعاد أكثر عن الخور صاحب المركز الثالث بمجموع 26 والعربي ب27 نقطة، ولكن نادي قطر هو الآخر لن يكون لقمة سائغة للعرباوية. ولن تقل المباراة الثالثة قوة وأهمية عن المواجهتين السابقتين عندما يقابل الخور صاحب المركز الثالث ب 26 نقطة فريق السد المتواجد في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.