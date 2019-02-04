نجوم العنابي مرشحون لـ سوبر ستار العرب

الدوحة - الراية:

اختار موقع as على تويتر باللغة العربية 3 من نجوم العنابي بطل آسيا 2019 ضمن قائمة أفضل 11 لاعباً عربياً هذا الموسم وحتى الآن، والنجوم القطريون الثلاثة هم: بسام الراوي قلب الدفاع، وحسن الهيدوس لاعب الوسط المهاجم وقائد العنابي، ومعز علي هداف المنتخب وآسيا وأفضل لاعب في البطولة.

وبجانب النجوم الثلاثة جاء ياسين بونو في حراسة المرمى المغربي لاعب جيرونا الإسباني، وفي الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز ( الزمالك المصري ) وبسام الراوي ( الدحيل ) والجزائري عيسى ماندي ( ريال بيتيس الإسباني ) والظهير الأيسر التونسي فوزي غلام ( نابولي الإيطالي ) وفي الوسط حسن الهيدوس ( السد ) والتونسي فرجاني ساسي ( الزمالك ) والمغربي حكيم زياش ( أياكس الهولندي ) وفي الهجوم المصري محمد صلاح (ليفربول) ومعز علي ( الدحيل ) والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي).