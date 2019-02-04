ملاحة تُطلق خدمة البحر الأسود السريعة

الدوحة - الراية:

أعلنت ملاحة، الشركة الرائدة في مجال الخدمات البحرية واللوجستية في قطر، عن إطلاق خدمة البحر الأسود السريعة، وهي خدمة جديدة للنقل المباشر للحاويات تعمل على خطوط فرعية وتربط اليونان و تركيا و جورجيا وروسيا. تُعد الخدمة الجديدة أول أعمال شركة ملاحة في أوروبا، وهي تربط ما بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، وذلك مع التزامها بتوفير خدمات نقل حاويات سريعة وموثوقة، أينما تدعو حاجة العملاء والشركاء.

وستتبع خدمة البحر الأسود السريعة مساراً بحرياً يمتد من مرفأ بيرايوس في اليونان، مروراً بكومبورت في إسطنبول وبوتي في جورجيا، و نوفوروسيسك في روسيا، ومن ثم تنتهي بيرايوس في اليونان، وتم تحديد سفينتين بسعة 1700 حاوية و300 حاوية مبردة لكل واحدة لخدمة هذا المسار. وستقوم هذه الخدمة الجديدة بتلبية احتياجات التجارة الإقليمية الروسية والتركية، وفي الوقت نفسه تربط اليونان و مواقع متعددة في منطقة البحر الأسود، ما سيعزز ما تقدمه ملاحة من الخدمات البحرية واللوجستية الدولية.

وفي هذا الصدد، شدّد السيد عبدالرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لملاحة، على أن هذه الخدمة الإضافية تعكس نجاح الشركة بتوسيع تغطيتها لتشمل أسواقاً جديدة، وذلك مع تزايد الطلب على خدماتها، وقال: «سوف تعزز هذه الخدمة الجديدة خدماتنا في منطقة البحر الأسود، كما أنها ستسمح لنا بتوسيع نطاق عملياتنا إلى البحر الأبيض المتوسط، من خلال تغطية أوسع للمرافئ ومدة إبحار أقصر».

وسوف ترسخ خدمة البحر الأسود السريعة مكانة شركة ملاحة كمزود عالمي للخدمات البحرية واللوجستية، كما أنها ستعكس قدرة الشركة المتميزة في مجال العمليات من خلال تلبية احتياجات عملائنا.

وتستخدم شركة ملاحة حالياً 12 ميناء بشكل مباشر، فضلاً عن أكثر من 20 ميناء من خلال خدمة تتبع الشحنات، وتغطي منطقة الشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية، وجنوبي شرقي آسيا، وأوروبا. بالإضافة لذلك، تمتلك شبكة ملاحة اللوجستية ما ينوف على 1000 مكتب تمثيلي في أكثر من 100 دولة حول العالم، ما يوفر لعملائها خدمة عالمية شاملة على أرقى مستوى.