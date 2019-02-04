اتفاقية لتطوير صناعة المعارض في قطر

الدوحة ـ الراية:

أعلن المجلس الوطني للسياحة عن انضمامه إلى قائمة الرعاة الماسيين للجمعية الدولية لصناعة المعارض، وذلك بعد توقيع اتفاقية تضمّنت كذلك إطار عمل لتطوير صناعة المعارض في قطر.

ويُساهم انضمام المجلس الوطني للسياحة إلى أهم الرعاة الماسيين للجمعية الدولية للمعارض، في الترويج لقطر كوجهة للمعارض على مدار السنة والمزيد من التعاون بين المجلس مع أعضاء الشبكة العالمية للجمعية الدولية لصناعة المعارض.

وتُولي الاتفاقية التي تستمر على مدى خمس سنوات، اهتماماً خاصاً بربط قطر بسوقين من أسرع الأسواق نمواً في هذا القطاع وهما السوق الصينية والسوق الهندية.

وقال السيد أحمد العبيدلي من المجلس الوطني للسياحة: تتمتع قطر بموقع استراتيجي يضعها في قلب إحدى أكثر المناطق ازدهاراً وتطوّراً، حيث تقع في مفترق الطرق بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. وتمتلك الدولة أحدث المرافق العالمية المجهزة لاستضافة المعارض والمؤتمرات، ولذلك فإننا نغتنم هذه الفرصة للترحيب بأعضاء الجمعية الدولية في قطر والعمل معنا. وقد بات المجلس الوطني للسياحة حالياً في وضعية مثالية تؤهله للعمل على نحو وثيق مع الجمعية الدولية.

ومن جانبه قال السيد كاي هاتيندورف، الرئيس التنفيذي والمدير العام للجمعية الدولية لصناعة المعارض: هذا الاتفاق يتيح لنا الاضطلاع بمسؤوليتنا والعمل مع المجلس الوطني للسياحة لتطوير المزيد من الأنشطة والفعاليات والخدمات. ولذلك فإننا نشكر المجلس على دعمه ونتطلع إلى تعاون أوثق وتفاهم أكبر خلال السنوات المقبلة.