قطر تشارك في تحضيري الاقتصادي العربي

القاهرة - قنا: عقدت اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اجتماعاً لها أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مستوى كبار المسؤولين برئاسة سلطنة عمان، في إطار التحضير للدورة 103 للمجلس التي من المقرر أن تعقد على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل. شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من وزارة التجارة والصناعة. ناقش الاجتماع، مشروع جدول أعمال الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتضمن تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 102 للمجلس ونشاط الأمانة العامة بين دورتي المجلس (الجوانب الاجتماعية) إضافة إلى الموضوعات الاجتماعية في الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية العادية (الدورة 30) المقرر عقدها في تونس نهاية الشهر المقبل، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في بيروت التي عقدت في يناير الماضي. كما تابع الاجتماع تنفيذ الجوانب الاجتماعية لقرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة (مالابو بغينيا الاستوائية) نوفمبر 2016 والنظام الأساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.

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