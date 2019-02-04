ارتفاع أسهم 24 شركة في البورصة

الدوحة - الراية:

تراجعت بورصة قطر أمس، بضغوط من انخفاض 4 قطاعات، وانحسار التداولات. وسجّل المؤشر العام لبورصة قطر أمس، انخفاضاً بمقدار 31.14 نقطة، بنسبة 0.29%، ليغلق عند مُستوى 10 آلاف و689.17 نقطة.

وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعاً بمقدار 1.71 نقطة، بنسبة 0.04% ليصل إلى 4 آلاف و66.62 نقطة.

وسجّل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضاً بمقدار 0.74 نقطة، بنسبة 0.02% ليصل إلى 3 آلاف و243.65 نقطة. وارتفعت أسهم 24 شركة، وانخفضت أسعار 19 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وتقلصت التداولات أمس، حيث هبطت السيولة إلى 148.47 مليون ريال، مقابل 317.12 مليون ريال يوم الخميس، كما تراجعت الكَميات إلى 5.60 مليون سهم، مقارنة بـ9.54 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتراجعت قطاعات التأمين، والنقل، والبنوك، والبضائع، بينما ارتفعت قطاعات العقارات، والصناعة، والاتّصالات.

وجاء التأمين على رأس القطاعات المتراجعة بـ2.09%، وهبط البنوك 0.56%. وعلى الجانب الآخر، تصدّر العقارات الارتفاعات القطاعية بـ1.93%. وارتفع مؤشر الصناعة 0.27%. وتصدّر سهم وقود السيولة بقيمة 30.5 مليون ريال، بينما جاء قامكو على رأس الكَميات بـ1.1 مليون سهم.

وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية، تداول1.33 مليون سهم بقيمة 45.7 مليون ريال، متصدراً السيولة بنسبة 30.7%. وسجل مؤشر القطاع انخفاضاً بمقدار 21.82 نقطة، بنسبة 0.56%، ليصل إلى 3 آلاف و875.83 نقطة.

وجرى تداول 308.4 ألف سهم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، بقيمة 38.7 مليون ريال، ليكون في المرتبة الثانية من حجم السيولة، بحصة بلغت 26.1%، وسجّل مؤشّر القطاع انخفاضاً بمقدار 13.06 نقطة، بنسبة 0.18%، ليصل إلى 7 آلاف و277.53 نقطة.

وشهد قطاع الصناعة، تداول 1.7 مليون سهم، بقيمة 26.7 مليون ريال، بحصة نسبتها 18% من السيولة. وسجّل مؤشر القطاع ارتفاعاً بمقدار 9.29 نقطة، بنسبة 0.27%، ليصل إلى 3 آلاف و410.27 نقطة.