بعد اختفائه لشهور.. خالد الهيل يُوجه رسالة لـ "الحمدين"

وجه المعارض القطري البارز خالد الهيل، اليوم، رسالة هامة لتنظيم الحمدين الحاكم بالدوحة.

وجه المعارض القطري البارز خالد الهيل، اليوم، رسالة هامة لتنظيم الحمدين الحاكم بالدوحة.

وقال في تغريدة عبر "تويتر"، رصدها "المشهد العربي": "السلام عليكم.. عدنا والعود أحمد الوقت الآن للعمل فعلى بركة الله ولا عزاء للمشككين".

وقال في تغريدة عبر "تويتر"، رصدها "المشهد العربي": "السلام عليكم.. عدنا والعود أحمد الوقت الآن للعمل فعلى بركة الله ولا عزاء للمشككين".