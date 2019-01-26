طلاب المدارس يبتكرون حلولاً لتحديات الأمن المائي

الدوحة - الراية :
يشجّع برنامج «قطر تبتكر» طلاب المدارس على ابتكار الحلول لتحديات الأمن المائي، حيث شارك 30 طالباً من الصف التاسع إلى الثاني عشر من مدارس دولة قطر في إخراج حسهم الإبداعي الداخلي إلى الواقع، وذلك خلال أسبوع مخيم الهندسة الذي تمّ تصميمه لاستحضار الحلول المبتكرة لتحديات العالم الواقعيّة في قطر.
ينظم البرنامج جامعة تكساس إي أند أم في قطر بتمويلٍ من شركة أوكسيدنتال للبترول قطر المحدودة (أوكسي قطر)، ويعتبر مخيم «قطر تبتكر» تجربةً مكثفة في الابتكار والتصميم الهندسي، حيث قام الطلاب من خلالها بالعمل على مشاريع تطبيقيّة تعزّز من الابتكار والإبداع وتقوية مهارات التواصل لديهم.
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