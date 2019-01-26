المنحة القطرية هدفها تحسين ظروف أهالي غزة

غزة - قنا :

أكد سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطريّة لإعادة إعمار غزة، أن بقية أموال المنحة القطريّة الإنسانيّة لسكان غزة بقيمة 150 مليون دولار، سيتم توجيهها لتنفيذ مشاريع إنسانيّة في القطاع بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وقال السفير العمادي، خلال مؤتمر صحفي عقده هنا أمس، إنه تمّ التوافق على ذلك بعد أن أبلغته قيادة حركة «حماس»، برئاسة السيد إسماعيل هنية، بقرار عدم قبول أموال المنحة القطرية تحت أي شروط تضعها إسرائيل، وسعياً من دولة قطر لرفع الضغط عن جميع الأطراف.

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وأشار إلى أن أموال المنحة ستُخصص لتنفيذ مشاريع إنسانيّة سواء أكانت مشاريع لمساعدة الأسر الفقيرة أو تحسين وتطوير شبكات الكهرباء أو مشاريع تخدم قطاع الصحة، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة.

وأوضح سعادته أن المنحة القطريّة جاءت أساساً كمساعدات إنسانيّة عاجلة لسكان قطاع غزة في ظل ظروفهم الصعبة، إلا أنه تم تأويلها واستغلالها من بعض الأطراف على أنها (الهدوء مقابل الدولار)، وذلك من أجل كسر إرادة الشعب الفلسطيني والتشكيك في وطنيّة فصائل المقاومة الفلسطينيّة.