اللجنة العليا تقرر اغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية لمدة أسبوع بعد الإعلان عن ظهور سلالة جديدة من كورونا في عدد من دول العالم

ـ يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الواحدة من صباح اليوم

ـ تستثنى طائرات وسفن الشحن والشاحنات

مسقط ـ العمانية:

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) أمس اجتماعًا برئاسة معالي السيّد حمود بن فيصل البوسعيدي ـ وزير الداخليّة، رئيس اللجنة، تدارست فيه ما أعلنت عنه السلطات في عددٍ من الدول من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، ووقايةً لأفراد المجتمع من شدّة عدواها وسرعة انتشارها.

فقد قررت اللجنة منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح اليوم ولمدة أسبوع.

وتستثنى من ذلك المنع طائرات وسفن الشحن والشاحنات، وستستمر اللجنة في متابعة الوضع الوبائي للسلالة الجديدة من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وستتخذ القرارات المناسبة وفقًا لذلك.

يأتي ذلك في إطار الانعقاد المستمر للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وانطلاقًا من دورها في حماية سائر أفراد المجتمع من انتشار هذا الفيروس.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.