ملتقى القيادات المدرسية بتعليمية مسقط يناقش توجهات رؤية عمان 2040 في قطاع التعليم

في المحليات 21 ديسمبر,2020 نسخة للطباعة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

نظمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط ممثلة في قسم تطوير الأداء المدرسي بدائرة تنمية الموارد البشرية ملتقى القيادات المدرسية (رؤى وتطلعات ـ 2).رعى فعاليات الملتقى ـ الذي أقيم في فندق كيمبنسكي الموج ـ سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي ـ وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم وبحضور الدكتور علي بن حميد الجهوري ـ مدير عام تعليمية مسقط وعدد من المسئولين التربويين.

في البداية اطلع سعادة راعي المناسبة والحضور على برنامج (ويبكس) من شركة سيسكو سيستمز الذي يحوي عددًا من برامج الاتصال المرئي التفاعلي الذكي المدعم بشاشات تفاعلية مطورة.

وألقت شيخة بنت عبدالله الشعيبية ـ المديرة المساعدة لتطوير الأداء المدرسي كلمة أشارت خلالها الى أن التطور التربوي الذي تشهده وزارة التربية والتعليم يتطلب تنمية وتطوير الكوادر البشرية، فمدير المدرسة الذي كان معنيًا بإدارة المدرسة، المنفذ لتعليمات الوزارة، الساعي الى توفير احتياجات المدرسة المادية، المحافظ على أمن وسلامة الطلاب، المشرف على توزيع الجدول المدرسي، امتد دوره ليكون قائدًا تعليميًا يبني خططًا استراتيجية في ضوء رؤية علمية مستقبلية تهدف الى رفع مستوى التعلم لدى الطلاب والإسهام في تجويد عملية التعليم، وتوفير فرص النمو المهني للكوادر الادارية والفنية بمدرسته ويعي دور المدرسة وتعاونها مع المجتمع المحلي قادرًا على التواصل والحوار مع الآخرين.

وقالت: يتطلب من مدير المدرسة ان يمتلك مهارات إدارية وفنية وشخصية تمكنه من القيام بالدور المأمول منه في إدارة مدرسته تتمثل في فهم أهداف وسياسة التعليم والمعرفة بالأنظمة والتشريعات المنظمة للعمل التربوي وحقوق وواجبات الموظف بالإضافة إلى معرفة الخطط الخمسية للوزارة ومعرفة نقاط القوة والضعف بمدرسته والتي تبنى عليها صياغة الخطط المدرسية.

وأضافت: من هذا المنطلق يأتي هذا الملتقى لترسيخ كثير من المفاهيم والإجراءات التربوية لتطوير العمل بالحقل التربوي آملين لهذا الملتقى التوفيق في تحقيق أهدافه المنشودة للخروج بتوصيات من شأنها أن تطور ممارسات العمل الإداري والفني لإدارات المدارس.

واستعرض خالد بن محمد الرحبي ـ مشرف تطوير أداء مدرسي برنامج الملتقى وأهدافه الذي تضمن تقديم أربع أوراق عمل، حملت الأولى عنوان:(القيادة التربوية وصناعة التغيير) قدمتها المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية، وجاءت الثانية بعنوان:(تقييم الأداء المدرسي: التوجه والآليات) قدمتها الدكتورة ثريا بنت سيف الحوسنية، وقدم الورقة الثالثة المهندس تركي بن محمد اليحمدي بعنوان:(المدارس الرقمية)، بينما جاءت الورقة الأخيرة بعنوان:(رؤية عمان 2040: التعليم) قدمها خالد بن محمد الرحبي.

تخلل الملتقى تكريم مقدمي أوراق العمل وتوزيع شهادات المشاركة للحضور، ويأتي الملتقى لتحقيق جملة من الأهداف منها: اكساب قيادات المدارس مهارات القيادة في القرن الحادي والعشرين، وصقل مهاراتهم نحو التغيير ومواكبة المستجدات التربوية، كما يهدف إلى تعريفهم بأهداف مشروع تقييم أداء المدارس ومجالاته ومؤشراته والتعرف على توجهات قطاع التعليم وفق خطة رؤية عمان 2040 إلى جانب تعريفهم بالأنظمة الحديثة التي تدعم التعليم المدمج.