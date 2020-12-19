السلطنة تشهد غدا ظاهرتي الاقتران الكبيرة النادرة والانقلاب الشتوي

يعتبر حدثا نادرا لم يحدث منذ قرابة 800 عام

ـ رئيس قسم رصد الأهلة بدائرة الشؤون الفلكية لـ(الخليج 365): الجمعية الفلكية العمانية ستقوم ببث مباشر على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي وتصوير الاقتران الكبير عبر المناظير الفلكية

كتب ـ محمود الزكواني والعمانية:

تشهد السلطنة وبعض أنحاء دول العالم يوم غد (الاثنين) ظاهرتين فلكيتين وهما: ظاهرة الاقتران الكبيرة النادرة التي تُعتبر حدثًا فلكيًا نادرًا وظاهرة الانقلاب الشتوي لهذا العام.

وأوضحت الجمعية الفلكية العمانية بأن الحسابات الفلكية تُشير إلى أن ظاهرة الانقلاب الشتوي لهذا العام ستحدث يوم غد (الاثنين) عند الساعة (02:02) ظهرًا بتوقيت السلطنة في الخليج 365 العربي والنصف الشمالي للكرة الأرضية، فيما ستشهد سماء السلطنة ومعظم أنحاء العالم في مساء نفس اليوم ظاهرة الاقتران الكبير الذي يُعتبر حدثًا فلكيًا نادرًا.

وفي هذا الجانب أوضح إبراهيم بن محمد المحروقي ـ رئيس قسم رصد الأهلة بدائرة الشؤون الفلكية، وعضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية العمانية لـ(الخليج 365) حول هذه الظاهرتين فقال: تعتبر ظاهرة الاقتران الكبير هو: بـأن كوكبي المشتري وزحل سـيظهران قريبين جدًا من بعضهما البعض في صفحة السماء بحيث يفصل بينهما مسافة 0.1 درجة (6 دقائق قوسية)، أما المسافة الحقيقية بين الجرمين فهي كبيرة جدًّا تقدر بمئات الملايين من الكيلو مترات ويمكننا ملاحظة ورؤية الكوكبين هذه الأيام بعد في الاتجاه الجنوب الغربي بعد غروب الشمس وفي 21 ديسمبر يكونان في أقرب نقطة ظاهرية لهما في صفحة السماء بحيث يفصل بينهما مسافة 0.1 درجة (6 دقائق قوسية) في حدث نادر لم يحدث منذ قرابة 800 عام، وسيستمر المشهد حتى غروبهما معا بنفس اليوم، ولن يتكرر بهذه الصورة إلا في عام 2080م.

وأشار رئيس قسم رصد الأهلة الى أن الجمعية الفلكية العمانية ستقوم بعمل بث مباشر على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي (التويتر والإنستجرام واليوتيوب) وتصوير الاقتران الكبير عبر المناظير الفلكية وذلك بعد غروب شمس يوم غد (الأثنين) حتى نتيح لأكبر عدد من المواطنين والمهتمين من متابعة الظاهرة النادرة.

مؤكدًا أنه سيحدث في نفس اليوم ظاهرة الانقلاب الشتوي لهذا العام عند الساعة (02:02) ظهرًا بتوقيت السلطنة في السلطنة والوطن العربي والنصف الشمالي للكرة الأرضية ككل، وسيكون في هذا اليوم أطول ليل وأقصر نهار حيث تشرق الشمس من أقصى نقطة من الجنوب الشرقي الساعة (6:45) صباحًا وتتوسط السماء الساعة (12:05) ظهرًا وتغرب في أقصى نقطة كذلك في جهة الجنوب الغربي الساعة (5:25) مساء.

وأضاف المحروقي أن ظاهرة الانقلاب الشتوي واحدة من أربع ظواهر فلكية سنوية أخرى تحدد بداية مواسم فصول السنة على مدار العام وهي الانقلاب الصيفي والانقلاب الشتوي والاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي، وأن سبب حدوث الانقلابين والاعتدالين يعود لميلان محور دوران الأرض حول الشمس بمقدار 5ر23 درجة وهذا أيضا يفسر طول النهار صيفا وقصره شتاء.