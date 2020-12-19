التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تطلع على تجربة الشركة العمانية لتطوير الابتكار (IDO)

في المحليات 19 ديسمبر,2020 نسخة للطباعة

التقت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية ـ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بفريق من الشركة العمانية لتطوير الابتكار (IDO).حيث قدم الفريق نبذة عن تجربة الشركة في الاستثمار بالقطاع التكنولوجي، إلى جانب التعريف بمنصة عُمان للشركات الناشئة (عش) التي تديرها الشركة.

بداية قدمت سارّة السعدية ـ استشاري تسويق بالشركة العمانية لتطوير الابتكار عرضًا مرئيًا عن منصة عمان للشركات الناشئة (عش) وأهدافها والخدمات التي تقدمها والخطط المستقبلية لتطويرها.

حيث أشارت إلى أن (عش) هي صفحة إلكترونية تفاعلية توفر الفرصة لأصحاب الشركات الناشئة لعرض أفكارهم ورؤاهم والحصول على الموارد والمصادر لتطويرها باعتبارها المحرك الأساسي لإيجاد المزيد من الوظائف الجديدة في السلطنة، إلى جانب كون المنصة مساحة لتواصل أصحاب المشاريع الناشئة مع المستشارين والمتخصصين والحصول على الاستشارات والملاحظات اللازمة لنمو مشاريعهم الخاصة بغض النظر عن مرحلة النمو للشركة الناشئة أو القطاع الذي تعمل به، كما تتيح منصة (عش) للمهتمين بريادة الأعمال فرصة الاشتراك بها مجانا وعمل ملفات تعريفية خاصة بها على الصفحة، والاستفادة من المعلومات الوفيرة عن الشركات الناشئة النشطة، وعن الفعاليات ذات الصلة بريادة الاعمال وآخر الأخبار والمستجدات بما في ذلك الاستثمارات الجديدة.

وخلال اللقاء أكدت معالي الدكتورة رحمة المحروقية إلى حرص الوزارة كجهة تعني بقطاع الابتكار على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الوطنية المعنية بالاستثمار والتطوير في قطاع الابتكار للخروج برؤى مشتركة وجهود موحدة لدعم الأفكار المبتكرة وتحويلها لشركات حقيقة تنافس في السوق المحلي والعالمي، إلى جانب الحرص على الاطلاع على تجارب المنصات الرقمية المحلية للاستفادة منها في مشروع الوزارة لإنشاء منصة وطنية رقمية للابتكار.

وفي معرض حديثها أشارت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى إمكانية تعاون الوزارة مع الشركة العمانية لتطوير الابتكار (IDO) في تطوير وتوسيع مسارات برنامج (UPGRADE) الذي يعني بتحويل مشاريع التخرج إلى شركات ناشئة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والذي ينظمه ويديره قطاع البحث العلمي والابتكار بالوزارة، وذلك من خلال دعم برنامج (IDO) للمسؤولية الاجتماعية لمشاريع التخرج التي تقدم منتج ابتكاري للسوق المحلي في القطاعات التي تستثمر فيها شركة (IDO) وهي: الطاقة والبيئة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي وأنترنت الأشياء، حيث أن هذا التعاون سيسهم في تنويع خيارات المشروعات أمام الطلبة المشاركين، وتنويع مسارات الابتكار لديهم بما يتلاءم مع ركائز رؤية عمان 2040.

تجدر الاشارة إلى أن الشركة العمانية لتطوير الابتكار (IDO) هي شركة مستثمرة في القطاع التكنولوجي تأسست في 2016، وتستثمر في الشركات التي تقدم منتجات أو حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها المجتمع العماني كمؤسسات أو شركات أو أفراد.

كما تعمل الشركة على خلق قيمة محلية مضافة وتحقيق فائدة ملموسة للسلطنة من خلال توطين المعرفة ونقل وجذب التقنيات الحديثة ورفع القدرة التنافسية وتعزيز الاقتصاد المعرفي بالسلطنة، وتتمحور استثمارات الشركة حول ثلاث فئات أساسية هي: الشركات العالمية المبتكرة التي توظف تقنيات واعدة ذات أهمية في السياق المحلي للسلطنة، والشركات العمانية المبتكرة في مرحلة النمو والتوسع نحو العالمية، والصناديق الدولية المحفزة للابتكار.