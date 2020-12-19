إنجاز 60% من الأعمال التنفيذية لمشروع إمداد الظاهرة من مياه التحلية بصحار

والي عبري: تطوير مستمر في ادارة المياه وتعزيزها لتلبية النمو السكاني والحفاظ على ديمومة مصادر المياه الجوفية

عبري ـ من سعيد بن علي الغافري:

ثمّن سعادة الشيخ الدكتور خلف بن سالم الاسحاقي ـ والي عبري الجهود البناءة والقائمة على تنفيذ مشروع خط نقل المياه من محطة تحلية صحار الى ولايات محافظة الظاهرة والجاري العمل فيه بوتيرة متسارعة، إذ بلغت نسبة الأعمال التنفيذية للمشروع نحو 60 في المائة.

وقال سعادته في تصريحه لـ(الخليج 365): إن مشروع نقل مياه التحلية من محطة صحار لولايات الظاهرة يُعد من المشاريع الكبيرة والحيوية التي تنفذه الحكومة الرشيدة ممثلة في الهيئة العامة للمياه لتطوير قطاع المياه ولتعزيز الاحتياجات من المياه لكافة قرى ولايات المحافظة والمخططات القائمة والتوسعات السكانية والصناعية.

مؤكدًا سعادته بأن المشروع هو أحد الروافد المائية الأساسية لمتطلبات النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة والتقليل من الاعتماد على المصادر المائية الجوفية من الافلاج والآبار والحفاظ على ديمومتها، مشيرًا الى أن تنفيذ المشروع قطع شوطًا كبيرًا في مراحله بنسبة انجاز تصل إلى 60 في المائة، ومن المؤمل الانتهاء من أعماله بمشيئة الله تعالى في منتصف العام القادم.

ويشتمل المشروع الاستراتيجي والحيوي بالسلطنة على خط لنقل مياه التحلية للمحافظة من محطة تحلية المياه من ولاية صحار عبر شبكة كبيرة بطول تبلغ 230 كيلو مترًا بالإضافة الى انشاء عدد 15 خزانًا بسعة تخزينية تصل الى 451 ألف متر مكعب من المياه في كل من صحار وعبري وضنك و4 محطات ضخ بطاقة قصوى تصل الى 144 ألف متر مكعب من المياه في اليوم وبخط أنابيب بمسار موازي من خط ناقل المياه الحالي من ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة الى محافظة البريمي للاستفادة من مساره في تلبية الاحتياجات المائية مستقبلًا لمحافظة البريمي عن طريق ربط نظامي لنقل المياه معًا في عدد من المحطات والتي تهدف الى تطوير قطاع المياه في السلطنة واستكمال ربط منظومة نقل المياه بين محافظات الباطنة والبريمي والظاهرة ورفع اعتمادية امداد المياه وزيادة الكفاءة التشغيلية والارتقاء بالخدمات.

تجدر الاشارة الى ان ولايات محافظة الظاهرة تعتمد حاليًا على توفير مياه الشرب من شبكة المياه الجوفية من مشروع حوض المسرات بشكل رئيسي وبدأت هذه المصادر بالتأثر نتيجة زيادة السكانية والنشاط التجاري والصناعي المتسارعة وقلة هطول الامطار وجريان الاودية والشعاب والتي تغذي آبار المشروع بولايات المحافظة.