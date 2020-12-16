(التربية والتعليم) توقع اتفاقية مع تنمية نفط عُمان لتطوير موقع تعليمي رقمي في الطاقة المتجددة على شبكة المعلومات

مسقط ـ العمانية:

وقعت وزارة التربية والتعليم اليوم اتفاقية مع شركة تنمية نفط عُمان لتطوير موقع تعليمي رقمي في الطاقة المتجددة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وتنفيذه وإدارته ويكون متصلًا بالموقع الرسمي للوزارة (البوابة التعليمية).

وقع الاتفاقية التي تمت عبر الاتصال المرئي من جانب وزارة التربية والتعليم سعادة ماجد بن سعيد البحري ـ وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، ومن شركة تنمية نفط عُمان عبدالأمير بن عبدالحسين العجمي ـ المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بالشركة.

وقال سعادة ماجد بن سعيد البحري ـ وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية: إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم وشركة تنمية نفط عُمان وانسجامًا مع رؤية عُمان 2040، والتوجه الاستراتيجي للبلاد الرامي إلى زيادة مساهمة قطاع الطاقة المتجددة في السلطنة.

وأضاف: إن الموقع سيقدم مواد ودروسًا تفاعلية في مختلف جوانب الطاقة المتجددة، وسيوجد نظامًا تعليميًّا مُعززًا بمناهج عصرية مستدامة يستهدف طلبة المدارس في مختلف المستويات الدراسية والمراحل العمرية، مشيرًا إلى أن الموقع سيكون بمثابة نشاط إثرائي لمناهج العلوم الحالية، ووسيلة نشر ثقافة الطاقة المتجددة بين الناشئة، وإبراز مجالاتها المستقبلية.

وأعرب سعادة ماجد بن سعيد البحري ـ وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية عن شُكره لشركة تنمية نفط عُمان على تعاونها المستمر والدائم مع وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية في السلطنة.

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