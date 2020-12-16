السلطنة تشارك فـي اجتماع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»

شاركت السلطنة ممثلة بشرطة عمان السلطانية أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماع الثالث عشر لضباط الاتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

تناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون الشرطي بين ضباط الاتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومناقشة أبرز التحديات التي واجهت ضباط الاتصال خلال جائحة كورونا، والدروس المستفادة منها.

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