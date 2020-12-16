استعراض سبل تنمية العلاقات الثنائية بين السلطنة والهند

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ـ وزير الخارجية أمس معالي ڤي مورلي دهاران ـ وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية.

تم خلال المقابلة استعراض سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على مواصلة دعم وتشجيع وتنمية الشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والتأكيد على أهمية التعاون وتبادل المعلومات في إطار الجهود المبذولة من كلا البلدين لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وتبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي ـ وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية وسعادة مونو ماهاوار ـ سفير الهند المعتمد لدى السلطنة وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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