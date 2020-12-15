السلطنة تشارك في الاجتماع العادي الـ(18) لمنظمة المرأة العربية

شاركت السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية يوم أمس في الاجتماع العادي الـ(18) للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، ومثّل السلطنة في الاجتماع جميلة بنت سالم جداد ـ مدير عام مساعد مديرية التنمية الأسرية بالوزارة وعدد من مسؤولي وموظفي الوزارة.

وشهد الاجتماع إقرار جدول الأعمال، والتصديق على محضر الاجتماع العادي الـ(17) للمجلس التنفيذي للمنظمة، واستعراض تقرير الإدارة العامة حول الأنشطة التي نفذتها خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2020، والحساب الختامي للمنظمة عن عام 2019 المنصرم، ومشروع برنامج عمل المنظمة لعام 2021، وكذلك مشروع موازنة المنظمة لعام 2021، والوضع المالي للمنظمة عن عام 2020 والتزامات الدول الأعضاء، بالإضافة إلى استعراض وقفية منظمة المرأة العربية، وهيكلها التنظيمي، وتوقيع مذكرة تعاون مع الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية.

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