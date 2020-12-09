وزير الصحة يدعو إلى إعادة العمل ببرامج الرعاية الصحية الأولية التي تأثر بعضها بجائحة (كوفيد ـ 19)

مسقط ـ الخليج 365:

ترأس معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة صباح أمس الاجتماع الإداري الموسع الذي شارك فيه أصحاب السعادة وكلاء الوزارة ومديرو عموم الخدمات الصحية ومديرو المستشفيات بمحافظات السلطنة وعدد من المسئولين بديوان عام وزارة الصحة وذلك عبر الاتصال المرئي.

واستهل معاليه الاجتماع بالترحيب بالحضور، مشيرًا إلى إن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية التشاورية لاستطلاع آراء القيادات الصحية في محافظات السلطنة حول كل ما يتعلق بالنظام الصحي.

هدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على عدد من الموضوعات المتعلقة بسير الخدمات الصحية والتقدم في مؤشرات الأداء، واستعراض بعض الجوانب والتحديات التي تواجهها المحافظات لدعم مختلف الخدمات الصحية، ووضع الحلول المناسبة وتذليل الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصحية.

كذلك هدف الاجتماع إلى استعراض برامج الصحة الأولية بالمحافظات ومدى تأثرها بجائحة كورونا، والعمل على التوجيهات الوزارية التي دعت إلى استكمال عمل كافة البرامج الصحية كصحة الأمومة والطفولة والمباعدة بين الولادات ومتابعة الحالات في عيادات السكري والربو وصحة المسنين، وإجراء الفحوصات للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتقصي الوبائي للإمراض المعدية وغير المعدية وغيرها من البرامج الصحية التي تساهم في تعزيز الصحة بين أفراد المجتمع بالسلطنة، التي سبق أن تأثر بعضها بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

وجرى خلال الاجتماع توجيه مديريات الخدمات الصحية بالمحافظات بعمل مراجعة شاملة لوضع برامج الرعاية الصحية الأولية، وإعادة تفعيل تلك البرامج بما يتوافق مع إجراءات التعامل مع جائحة (كوفيد ـ 19)، وكذلك توجيه العاملين بالرعاية الصحية الأولية بالاهتمام بمراجعة البيانات والتقارير الصحية التي تعكس أداء المنظومة الصحية، وتوجيه المختصين بالاستفادة من تعدد وسائل التواصل بهدف التنوع في رسائل التوعية والتثقيف الصحي للوصول لأكبر شريحة من المجتمع.

وأكد الاجتماع على انه وفي ظل ظروف جائحة فيروس (كوفيد ـ 19) لم يكن هناك انقطاع في صرف الأدوية بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وأن نحو 90% من اصحاب الأمراض المزمنة استلموا أدويتهم الشهرية بكل سلاسة.

وناقش معاليه واصحاب السعادة المواضيع الصحية والإدارية والفنية المختلفة ذات الصلة مع المشاركين بالاجتماع واستمعوا منهم إلى استفساراتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم حول سير العمل بالخدمات الصحية في السلطنة.

وفي ختام الاجتماع وجه معاليه بضرورة التعاون والمضي قدما بالعمل متمنيا للجميع التوفيق، كما ثمن معاليه الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها الموظفون لتحقيق المصلحة العامة للعمل.