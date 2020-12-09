لجنة الزكاة بالسويق تودع أكثر من 53 ألف ريال عماني للأسر المستحقة بالولاية

السويق ـ من صالح بن سعيد الريسي: قامت لجنة الزكاة بولاية السويق بإيداع أكثر من 53 ألف ريال عماني (مبلغ زكاة) في حسابات عدد من الأسر المستحقة للزكاة بالولاية، وذلك في إطار جهودها لمساعدة الأسر المعوزة ممن تم تسجيلهم عبر اللجنة وفق البرنامج المعد لذلك، وتهدف هذه المساعدة إلى التخفيف عن هذه الأسر المعسرة.

وقد بلغ عدد الأسر المستحقة لمبلغ الزكاة 765 أسرة معسرة بولاية السويق، وإذ تشكر اللجنة جميع من ساهم في تقديم يد العون والمساعدة للأسر المعسرة بولاية السويق.

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