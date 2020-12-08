(الصحة) تكرم أعضاء فريق كتاب (القيادة وصناعة القرارات) و(المبادرات المجيدة بالملتقى السنوي للريادة)

في المحليات 8 ديسمبر,2020 نسخة للطباعة

كرمت صباح أمس وزارة الصحة المشاركين في عدد من المشاريع التي قامت بتبنيها الوزارة وهم أعضاء فريق كتاب (القيادة وصناعة القرارات) و(المبادرات المجيدة بالملتقى السنوي للريادة 2017 ـ 2018) وذلك تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، بمقر الفرع الرئيسي للبنك الوطني العماني بحضور المكرم درويش بن سيف المحاربي ـ عضو مجلس الدولة وعدد من المسؤولين والمعنيين في كل من وزارة الصحة والبنك الوطني العماني.

وتعتبر تلك المشاريع حوافز للإجادة والابتكار لدى موظفي الوزارة في جميع تقسيماتها التنظيمية لتقديم ما لديهم من أفكار ومشاريع تساهم في رفع مستوى آدائهم.

وأثنى معالي وزير الصحة في كلمة له بكافة مشاريع الوزارة بكافة المشاريع بوزارة الصحة والتي من شأنها النهوض بالكوادر الإدارية والصحية وقال: لدينا إيمان مطلق أنه بدون قيادة متمكنة وحكيمة لن يكون هناك نجاح لأية مؤسسة، مشيدًا بجهود المكرم الدكتور درويش بن سيف المحاربي وبصمته الواضحة (أثناء عمله في وزارة الصحة) وسعيه الدؤوب لتجويد الأداء الإداري لدى الكوادر الصحية والإدارية.

وأضاف: إن نجاح كل من كتاب القيادة وصناعة القرارات ومشروع الريادة اللذين نحن بصدد تكريم المشاركين بهما اليوم لهو دليل على همة وطموح العاملين بالوزارة وسعيهم الدؤوب نحو التطوير، مؤكدًا على أن كتاب القيادة وصناعة القرارت لن يكون حكرًا على العاملين بالقطاع الصحي فحسب بل ومختلف القطاعات الحكومية والخاصة حيث سيتم توزيعه على تلك المؤسسات، وسيوفر فرصة لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات القيادية، لعرضها لأهم البحوث والدراسات العلمية التي تعالج القضايا الادارية وتسعى للنهوض بها.

كما أشاد معاليه بدور البنك الوطني العماني ومساهمته الفعالة في دعم تلك المشاريع باعتبارهم شريكًا أساسيًا في طباعة الكتاب والتنظيم للاحتفال، مؤكدًا على أهمية التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المحافل.

وأشاد المكرم الدكتور درويش بن سيف المحاربي ـ عضو مجلس الدولة، وهو صاحب فكرة تلك المشاريع، بدور جميع أعضاء الفريق وبمعالي وزير الصحة لكونه المحفز والداعم للمضي قدما في تلك المشاريع، موضحًا بأن التكريم مستحق نظرًا لتحقيق تلك المشاريع الاهداف الكبيرة التي وضعت من أجلها، وهو إضافة نوعية كبيرة فيما يتعلق بالقيادة وصناعة القرارات وهذان المجالان لهما أهمية في منظومة الإدارة لأية مؤسسة، والتي تتناول متطلبات القيادة وأهم عناصرها والتي استمر العمل بها لمدة ثماني سنوات بكل من قاموا بالبحث والتقصي وبذلوا عصارة أفكار ومهارات حتى وصل الكتاب إلى ما وصل عليه نتيجة ما بذلوه وسخروه من إمكانيات.

وحول مشروع الريادة قال المحاربي: إن هذا التكريم المستحق يأتي لنخبة من أبناء عمان المجيدين في عدة تخصصات كان لهم دور في رفد الوزارة بمجموعة من الأفكار من خلال أطروحات متعددة استفادت منها الوزارة، كما أشاد المحاربي بدور اللجنة التي كان لها دور في تقييم هذه المشاريع.

من جانبه رحب حسن بن عبد الأمير شعبان ـ المدير العام رئيس الخدمات المصرفية الحكومية والتحالفات بالبنك الوطني العماني في كلمته بالحضور وأشاد بهذا التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص باعتبار البنك شريكًا في دعم كثير من المشاريع الحيوية الحكومية مثلما كان له دور في شراء المستلزمات الصحية انطلاقًا من مبدأ المسؤولية الاجتماعية، الى جانب دور موظفي البنك الوطني العماني التطوعي في تقديم الدعم خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وقال:

نشعر بالفخر والاعتزاز لمساهمتنا في إنجاز مشروع الكتاب على أمل أن نستفيد منه كذلك في القطاع المصرفي.

بعدها تم تقديم عرض مرئي عن فكرة ومراحل انجاز مشروع كتاب القيادة وصناعة القرارات، حيث يترجم هذا الكتاب سلسلة إنجازات علمية وتطبيقية متتابعة قامت بها وزارة الصحة كان محور التركيز فيها العنصر البشري الذي ساهم ويساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية في وقت تواجه فيه الأنظمة الصحية حول العالم تحديات غير مألوفة وظروفٍ لم تمر على تاريخ البشرية.

أما فيما يتعلق بمشروع (ريادة) فقال بدر بن ناصر المقيمي ـ مدير عام مساعد للشؤون الإدارية للموارد البشرية، ورئيس لجنة التنسيق والمتابعة للملتقى السنوي للريادة: إن هذه النسخة هي السابعة للملتقى منذ بدايته في عام 2013م، حيث تأهلت إحدى عشرة مبادرة، شارك فيها خمسة عشر موظفا، وقد تنوعت مبادرات النسخة الحالية، فمنها ما هو معني ببرامج خدمات الرعاية الطبية، كمراقبة ومكافحة الأمراض المعدية، وتفعيل أقسام الرعاية الطبية بالمستشفيات، ومنها برامج الحاسب الآلي المتخصصة في شؤون الموظفين والشؤون المالية، وكذلك مبادرات موجهة لتطوير وتحسين الخدمات الصحية وتخفيض تكاليفها.

وأضاف: إن الوزارة مستمرة في هذا النهج التحفيزي للموظفين وذلك من إيمانها بأن المورد البشري هو عصب الإدارة وعنصر فاعل من عناصر الإنتاج، وأحد مرتكزات رؤية عمان 2040م تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه.