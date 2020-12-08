(التربية والتعليم) تدشن تجربة مشروع ربط شاشات (idea hup) بشمال الباطنة

يعتبر الأول من نوعه على مستوى السلطنة

صحار ـ الخليج 365:

دشنت وزارة التربية والتعليم ـ بدعم من عمان أكاديمي و(عمانتل) وشركة هواوي ـ مشروع ربط شاشات (idea hup).وقد تم الربط بين أربع محافظات تمثل مدارس مختلفة وهي: محافظة شمال الباطنة ممثلة بمدرسة أبو طلحة الأنصاري للتعليم ما بعد الأساسي (10 ـ 12)، ومحافظة مسقط بمشاركة مدرسة الإمام جابر بن زيد للتعليم ما بعد الأساسي (10 ـ 12)، بالإضافة إلى محافظة جنوب الباطنة والتي شاركت منها مدرسة نفيسة بنت أمية للتعليم الأساسي (9 ـ 12) ومدرسة هند بنت أسيد الأنصارية للتعليم الأساسي (10 ـ 12).

وقام بالإشراف على الربط سعادة ماجد بن سعيد البحري ـ وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية.

وعن هذا المشروع وما يمثله من اهمية تحدث حمد الرديني ـ المشرف على الربط بمدرسة ابو طلحة الانصاري قائلًا: هذا المشروع هو الأول من نوعه على مستوى السلطنة وهدفت التجربة إلى الربط بين طلبة وطالبات مدارس مختلفة من محافظات السلطنة بالحضور المباشر في المدرسة ومجموعة من الطلبة عبر الانترنت وأولياء الأمور بهدف اشراكهم في العملية التعليمية والتعرف على أداء أبنائهم في المدرسة بشكل مباشر، كما تهدف هذه المبادرة التغلب على ظاهرة غياب ونقص المعلمين وذلك بالاعتماد على معلم واحد يقوم بتدريس الطلاب في مدارسهم ومنازلهم في نفس الوقت، كما يتيح المجال للمشرفين التربويين الاشراف والمتابعة عن بُعد لسير العملية التعليمية والوقوف على احتياجات المدارس والمعلمين والذي يقلل الجهد والعبء المادي عند انتقالهم بين المدارس في محافظات السلطنة المختلفة، كما يمكن أن تقلل من الالتزامات المادية المرتبطة بتعاقدات معلمي الاجر اليومي.