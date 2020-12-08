استعراض عدد من الموضوعات في المجالات البحرية بين السلطنة وبريطانيا

استقبل معالي محمد بن ناصر الراسبي ـ الأمين العام بوزارة الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس الفريق أول بحري (توني راداكن) رئيس هيئة الأركان البحرية البريطانية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا.

وقد تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، واستعراض عدد من وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة سعادة سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة، وملحق الدفاع بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.

كما استقبل اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي ـ قائد البحرية السلطانية العمانية بمركز الأمن البحري صباح أمس الفريق أول بحري (توني راداكن) ـ رئيس هيئة الأركان البحرية البريطانية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا.

وتم خلال المقابلة بحث وجهات النظر في عدد من الأمور المتعلقة بالمجالات البحرية بين البلدين الصديقين.

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