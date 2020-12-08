(الصحة) تستلم 16 سيارة اسعاف لعدد من المؤسسات الصحية التابعة لها

بتمويل من مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية

بتمويل من مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية استلمت وزارة الصحة يوم أمس (16) سيارة اسعاف لعدد من المؤسسات الصحية التابعة للوزارة، وذلك لكل من محافظة الداخلية (8) سيارات، و(4) سيارات اسعاف لمحافظة جنوب الباطنة، و(4) سيارات أخرى لمحافظة شمال الباطنة، وذلك بحضور سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية ـ وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، ودينا الخليلية ـ مدير عام مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، وعدد من مسؤولي الوزارة، بديوان عام الوزارة.

وأشارت سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية ـ وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط إلى أن تمويل مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية لسيارات الإسعاف لعدد من المؤسسات الصحية التابعة للوزارة جاء من منطلق الشراكة الحكومية الذي تتبناه المؤسسة للارتقاء بالخدمات المجتمعية والمشروعات التنموية ذات النفع العام الهادفة لتنمية المواطن العماني على امتداد ربوع السلطنة.

فيما قالت دينا الخليلية ـ مدير عام مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية: إن دعم القطاع الصحي من الأولويات الأساسية وجزءًا من رؤية المؤسسة الاستراتيجية لتعزيز الرعاية الصحية في السلطنة.

كما أكدت الخليلية على أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الحكومي وعلى حرص المؤسسة على دعم جهود وزارة الصحة في السلطنة خاصة خلال جائحة (كوفيد ـ 19).

يذكر أن تمويل سيارات الإسعاف جاء في إطار دعم المؤسسة لوزارة الصحة في التصدي لجائحة فيروس كورونا، حيث خصصت المؤسسة 2 مليون ريال عماني للجائحة.