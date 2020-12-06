قوات السلطان المسلحة تحتفي بذكرى يوم المتقاعدين

في المحليات 6 ديسمبر,2020 نسخة للطباعة

تحتفي قوات السلطان المسلحة والدوائر الأخرى في وزارة الدفاع بذكرى يوم المتقاعدين الذي يوافق السابع من ديسمبر من كل عام، تخليدا لهذه المناسبة المجيدة للاحتفاء بالمتقاعدين من منتسبيها، والذين ساهموا في وضع اللبنات الأساسية لقوات السلطان المسلحة في صورتها المعاصرة إنها مكرمة سامية من لدن صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – وهو بالمقابل يعد برهاناً أكيداً على مدى الوفاء المتبادل بين القائد وأبنائه المخلصين الذين سطروا بجهدهم أنصع البطولات الخالدة التي يعتز بها كل عُماني و يفتخر بها منتسبو قوات السلطان المسلحة الذين سجلوا بتضحياتهم الجسام أروع معاني الانتماء والولاء، وكانوا على الدوام مضرب المثل في البذل والعطاء، وتقديرا لهم ولخدماتهم الجليلة فإن وزارة الدفاع ماضية الخطى في الاحتفاء بهم وتقديم أوجه من الخدمات لهم وسبلٍ من العون والاسناد في ظل الرعاية الكريمة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.

وانطلاقا من اهتمام قوات السلطان المسلحة بمنتسبيها ممن هم على رأس العمل أو المتقاعدين ضمن مجالات الرعاية الاجتماعية فإن الخدمات الاجتماعية العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، تقدم الرعاية الاجتماعية لضباط وأفراد قوات السلطان المسلحة والدوائر الأخرى في وزارة الدفاع بهدف إدامة الاستقرار الاجتماعي لهم ولأسرهم، وذلك من خلال تقديم قروض الإسكان والإشراف على المباني الخاصة بهم التي يتم بناؤها، إلى جانب عقد دورات وبرامج ريادة الأعمال لتشجيعهم وتحفيزهم على رفد سوق العمل بخبراتهم الطويلة العلمية منها والعملية، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات والنواحي الاجتماعية الأخرى، وهي خدمات لا تقتصر أثناء تأدية الواجب في الخدمة العسكرية فحسب، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك، حيث يتم تقديم خدمات اجتماعية عديدة لمنتسبي قوات السلطان المسلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع في مرحلة ما بعد الخدمة، هذا إلى جانب تلك الخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة، من حيث العناية بهذه الفئة والعمل على تحقيق طموحاتهم، وذلك

من خلال تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، والمتابعة المستمرة لأوضاعهم، وتلبية احتياجاتهم المختلفة، وتنظيم العديد من البرامج والفعاليات المعنوية والتوعوية والسباقات الخيرية ، والأيام التضامنية لهم، بالإضافة إلى تنظيم رحلات ترفيهية سنوية برعاية الخدمات الطبية للقوات المسلحة وبالتعاون مع أسلحة قوات السلطان المسلحة، لتوفير الإسناد اللازم، هذا إلى جانب تسيير رحلات لأداء مناسك العمرة، كما يتاح لهم أداء فريضة الحج المباركة ضمن بعثة الحج العسكرية التي يشرف على تسييرها سنويا التوجيه المعنوي، كما تنظم زيارات للمتقاعدين خلال الأعياد

والمناسبات الوطنية، وكذلك للمصابين والمرضى وأسر المتوفين من منتسبي قوات السلطان المسلحة والدوائر الأخرى في وزارة الدفاع وأسرهم، ومن جانب آخر فإن السلطنة عضو دائم بالاتحاد العربي لجمعيات المحاربين القدماء وضحايا الحرب، ممثلة في الخدمات الاجتماعية العسكرية.