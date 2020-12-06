«كورونا»:«124886» إجمالي حالات الإصابة فـي السلطنة

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة (124886) إصابة، والوَفَيَات (1444) نسبة 15ر1% والمتعافين (116354) لتصل نسبة الشفاء إلى 2ر93%. وذكرت الوزارة أن عدد المنوَّمين الجدد خلال الـ(24) ساعة الماضية (10) ليصل إجمالي المنوَّمين في المستشفيات إلى (172) والمنوَّمين في العناية المركزة إلى (88).

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