مسابقة حب القراءة فـي نسختها الثالثة تقيس المهارات اللغوية

مسقط ـ «الخليج 365»:

بدأت مؤخرًا مسابقة القراءة في نسختها الثالثة على التوالي والتي نظمتها المدربة عبير الكليبية بمقهى (حكاية كافيه).

تهدف المسابقة إلى غرس حب القراءة وأهميتها في فتح آفاق جديدة من أجل تعزيزها بين أفراد المجتمع.

وقالت عبير الكليبية ـ مشرفة المسابقة: تم خلال فعاليات المسابقة توزيع نص على المشاركين وقراءته، بعد ذلك تم توزيع أوراق كاختبار للمعاني وقياس سرعة القراءة في الثانية، وقد شكرت مشرفة المسابقة جميع الداعمين في المسابقة وللمنظمين على استضافتهم لنا مع جميع الجوانب الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة.

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