توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتدريب الأطفال من فئة متلازمة دوان بالسيب

السيب ـ من عبد العزيز الزدجالي:

احتفلت مؤخرًا الجمعية العمانية لمتلازمة دوان والأولمبياد العماني الخاص بمقر (تحدي عمان) بولاية السيب باليوم العالمي للإعاقة والذي تحتفل به في مثل هذا اليوم معظم دول العالم، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد فيصل بن تركي بن محمود آل سعيد ـ رئيس مجلس ادارة الجمعية.

اشتمل الحفل على كلمة لراعي الحفل قال فيها: لا شك إن فئة الأطفال متلازمة دوان، كلما زاد اهتمامك بها تعليمًا وتدريبًا وصحيًا كلما أعطتك نتائج ومواهب كثيرة وتحسنت صحتها، والعكس صحيح، فالجمعية تسعى جاهدة من خلال الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ضمن خطط سنوية لتقديم برامج مفيدة ونافعة لهذه الفئة في مختلف المجالات وتأهيلهم للمشاركات الخارجية.

بعد ذلك قام سموه وسيف بن محمد الربيعي ـ رئيس مجلس ادارة الأولمبياد الخاص العماني، ومحمد بن درويش الزدجالي ـ نائب مدير عام (تحدي عمان) بالتوقيع على الاتفاقية والتي تنص على الشراكة والتعاون حول ما يتعلق بتدريب الأطفال من فئة متلازمة دوان، ومشاركاتهم في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية والاجتماعية على المستوين المحلي والدولي.

وقال سيف الربيعي: كما هو معروف ان الأولمبياد الخاص العماني هو برنامج ذو طابع دولي على المستوى العالمي وهذا البرنامج الدولي يضم 170 دولة من مختلف اقطار العالم ولدينا في السلطنة يخدم البرنامج ذوي الإعاقة الفكرية بالسلطنة وله عدة برامج فرعية منها: صحية ورياضية بالإضافة الى عدد من المبادرات لصقل وتنمية مواهب ذوي الإعاقة الفكرية مما يتيح لهم الاعتماد على النفس والمشاركة في المحافل الدولية، وقد كان لهم في الفترة الماضية تواجد على المستوى العالمي وحققوا نتائج متقدمة.

وأضاف الربيعي: إن هذه الاتفاقية بين الأولمبياد والجمعية تأتي بهدف الاستمرار في التدريب لهذه الفئة واضافة برامج تدريبية جديدة مثل: التكواندو الكوري العلاجي للتحكم في الانفعالات للشخصية.